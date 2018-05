Marília Mendonça radicaliza na mudança de visual: Partiu nova fase!

05/05/2018 | 15:11



Marília Mendonça tinha aparecido já com visual renovado há pouco tempo atrás. No entanto, a cantora recorreu ao seu Instagram na última sexta-feira, dia 4, para mostrar o novo visual, o qual ela disse ter sido um sonho realizado.

Marília publicou uma série de fotos e legendou:

Está aí minha mudança... Já tinha estipulado uma meta comigo mesma, de que quando chegasse num ponto da reeducação alimentar, ia realizar meu sonho de ter cabelo curto... Marília? Tirou o mega? Não! Tenho o cabelo bem fininho e ralo, totalmente sem volume, então falei com meus amores do @vitrinedamulhergo da ideia que tinha, e eles, como sempre, com muita excelência atenderam o meu pedido com telas menores, só para o volume, na técnica que sempre usei e amo: micro emborrachada.

Mas não parou por aí, não! A cantora continuou os agradecimentos à equipe que foi responsável pela mudança: Falei pro @alberthleal21 que queria voltar a ser loira também e fazer um corte bem leve, com movimento e ele, esse profissional maravilhoso, fez do jeitinho que pedi! Hoje também fiz as unhas com curvatura C com @nathanynails e make com @makeupmarianafreitas!.

Ao finalizar o texto com: Partiu nova fase... leve em todos os sentidos!, Marília contou com a presença de uma chuva de elogios nas redes sociais! Os internautas dispararam: Tá linda, super combinou com esse cabelo, Tem como não amar essa mulher? Fica linda de qualquer jeito e Arrasou.