Ana Clara é alvo de críticas e manda recado para seguidores: Eu não vou mudar minhas prioridades! Entenda

05/05/2018 | 15:11



A ex BBB Ana Clara está colhendo os frutos do reality! Com quase seis milhões de seguidores, a ruiva já é a terceira participante mais bem sucedida do programa no Instagram, só perde para Sabrina Sato e Grazi Massafera. Porém, é claro que apesar dos benefícios da fama, a beldade também está aprendendo a lidar o assédio e críticas que vem recebendo.

Desta vez, a estudante foi alvo de comentários que questionaram o fato dela ter repetido roupas em dois eventos em que marcou presença. Ana Clara teria usado o mesmo short preto em um evento em que subiu ao palco com Anitta e quando marcou presença em um show do Luan Santana.

A repercussão foi tão grande que Ana Clara revolveu comentar o fato por meio de seu InstaStories.

- Eu tenho meu jeito, tenho meus costumes. Não vou começar a sair montada que nem uma boneca. Eu não vou mudar minhas prioridades por que algumas pessoas acham que tem que dar pitaco. Eu sou assim mesmo, passei três meses usando calça de moletom, todo mundo sabe que, se eu tiver vontade de usar moletom, vou usar, disparou.

Recado dado!