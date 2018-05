Grupo de atores de Segundo Sol se reúne e pede mais diversidade no elenco da novela

05/05/2018 | 15:11



Recentemente, diversos internautas fizeram críticas à novela Segundo Sol, que estreia no dia 14 de maio. A principal questão era a falta de diversidade do elenco, já que a história se passa na Bahia e contém poucos representantes negros. Um grupo de atores do folhetim, inclusive, se reuniu na última quarta-feira, dia 16, para se manifestar sobre a polêmica e o departamento de Comunicação da Rede Globo esclareceu o que de fato ocorreu durante essa reunião.

A emissora relatou que o grupo de atores procurou a diretora da DAA (Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico), Monica Albuquerque, para conhecer o posicionamento da empresa sobre os comentários críticos à escalação da novela que circularam nas redes sociais. Entretanto, eles ouviram da diretora o mesmo posicionamento que a Globo enviou à imprensa. Veja a declaração:

Uma história como a de Segundo Sol, também pelo fato de se passar na Bahia, nos traz muitas oportunidades e, sem dúvida, reflexões sobre diversidade na sociedade, que serão abordadas ao longo da novela, que está estruturada em duas fases. As manifestações críticas que vimos até agora estão baseadas sobretudo na divulgação da primeira fase da novela, que se concentra na trama que vai desencadear as demais. Estamos atentos, ouvindo e acompanhando esses comentários, seguros de que ainda temos muita história pela frente. De fato, ainda temos uma representatividade menor do que gostaríamos e vamos trabalhar para evoluir com essa questão.

O departamento de Comunicação ainda afirmou que conversas como as que aconteceram na quarta são comuns e, inclusive, encorajadas numa empresa que preza a transparência e o diálogo com seus colaboradores.