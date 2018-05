Assessoria de imprensa de Fábio Assunção nega presença de mulher durante acidente envolvendo ator

05/05/2018 | 15:11



Como você viu, Fábio Assunção estaria acompanhado de uma mulher no dia em que ele se envolveu em um acidente de carro. O ator chegou a ser detido, mas pagou fiança de 50 salários mínimos, cerca de 47 mil reais, e foi liberado pela polícia. No entanto, segundo Leo Dias, as informações de que Fábio estaria com a mulher no momento da batida não procedem.

Neste sábado, dia 4, o colunista afirmou que a assessoria de imprensa do ator negou a presença de uma acompanhante. Fábio, então, estaria sozinho na hora do acidente e nada indicaria a existência de outra pessoa no veículo.

Após a polêmica, Assunção já retoma com seu trabalho no Projac em Onde Nascem Os Fortes.