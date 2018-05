PMs São encontrados mortos dentro de viatura no Rio

05/05/2018 | 14:20



Dois policiais morreram neste sábado, 5, no Rio, após serem encontrados desacordados dentro de uma viatura policial na Estrada Roberto Burle Marx, na Barra de Guaratiba, zona oeste da cidade. Eles chegaram a ser levados para o Hospital Lourenço Jorge, na mesma região, mas não resistiram. A Polícia Militar aguarda a perícia dos corpos para saber a causa das mortes.

De acordo com a Polícia Militar, o sargento Rosemberg de Jesus Príncipe, 38 anos, e o soldado Bruno Pereira Martins dos Santos, 36 anos, eram lotados no 31º Batalhão da Polícia Militar, no Recreio, também na zona oeste da cidade. O Sargento Príncipe estava na PM desde 2005. Era solteiro e não tinha filhos. O soldado Bruno, que entrou para a PM em 2013, era casado e deixa dois filhos.

Pelas redes sociais, colegas dos PMs relembraram um caso semelhante ocorrido em 2016. Dois policiais foram encontrados inconscientes dentro de uma viatura no bairro do Engenho Pequeno, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, com espuma na boca. A suspeita na época era de que eles teriam sido envenenados pelo gás do escapamento da própria viatura. A PM não confirmou se, na ocorrência deste sábado, também havia vestígios de intoxicação, como no caso de 2016, e informou que vai aguardar a perícia.