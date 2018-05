Antes de clássico com Guarani, pontepretano morre em confronto de torcidas

05/05/2018 | 14:15



A rivalidade entre Guarani e Ponte Preta teve mais um capítulo triste de sua história escrito neste sábado. Um torcedor pontepretano morreu nesta tarde após ser baleado em confusão com a torcida rival. Os dois times vão voltar a se enfrentar após cinco anos, na noite deste sábado, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Horas antes da partida, por volta do meio-dia, a Polícia Militar registrou uma confusão entre torcedores no bairro de São Bernardo, a 5 km do estádio Brinco de Ouro. O torcedor baleado foi levado ao Hospital do Ouro Verde, mas minutos mais tarde teve a morte confirmada pela própria PM.

A polícia ainda não revelou a identidade do torcedor e nem divulgou informações sobre possíveis prisões.

Os rivais não se enfrentam desde 2013 e a expectativa é grande para o confronto. Apesar de ser disputado apenas com presença de torcida do Guarani, que é o mandante, o policiamento será reforçado para evitar confusões na parte de fora do estádio e outros pontos estratégicos da região.