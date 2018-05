West Bromwich marca aos 47, vence Tottenham e se mantém vivo na elite do Inglês

05/05/2018 | 13:22



Com um gol nos acréscimos da partida, o West Bromwich venceu o Tottenham por 1 a 0 neste sábado, em casa, e manteve a esperança de se manter na elite do Campeonato Inglês a uma rodada do término.

A vitória veio de maneira chorada. Aos 47 do segundo tempo, após cobrança de escanteio, a bola ficou em um bate rebate dentro da área até que Livermore conseguiu mandar para as redes. A comemoração foi de título. O herói da partida caiu no gramado e os companheiros pularam em cima dele.

Apesar de somar mais três pontos, a equipe ainda ocupa a penúltima colocação, com 31 pontos, e está a dois de deixar a zona de rebaixamento. O Swansea, o 17º colocado e primeira equipe fora da degola, perdeu para o Bournemouth por 1 a 0, fora de casa, e permaneceu com 33 pontos.

A primeira equipe que caiu para a segunda divisão foi o Stoke City, que perdeu por 2 a 1 para o Crystal Palace, em casa, neste sábado. Com a derrota, a permaneceu com 30 pontos, na lanterna. Pelos critérios de desempate e por conta dos confrontos atrasados da tabela não tem mais chances de permanecer na elite.

O West Ham se livrou do rebaixamento ao vencer o Leicester por 2 a 0, em casa. Com gols de João Mario e Noble, a equipe chegou aos 38 pontos, em 15º lugar, e não corre mais riscos. O Leicester é o nono, com 44. Também neste sábado, o Watford derrotou o Newcastle por 2 a 1, em casa, e subiu para o 13º lugar, com 41 pontos. O adversário tem a mesma pontuação mas está em décimo.

A última rodada do Campeonato Inglês acontecerá no próximo sábado e todos os jogos serão disputados às 11h (de Brasília). Confira:

Burnley x Bournemouth

Crystal Palace x West Bromwich

Huddersfield x Arsenal

Liverpool x Brighton & Hove Albion

Manchester United x Watford

Newcastle x Chelsea

Southampton x Manchester City

Swansea City x Stoke City

Tottenham Hotspur x Leicester City

West Ham United x Everton