Khloé Kardashian reata relacionamento com Tristan Thompson e Kris Jenner não fica calada!

05/05/2018 | 13:11



Khloé Kardashian e Tristan Thompson reataram mesmo o relacionamento! Segundo o US Weekly na última sexta-feira, dia 4, os dois teriam retomado a relação apesar do jogador ter sido pego com outras mulheres numa boate dias antes da socialite dar à luz seu primeiro filho.

Uma fonte confirmou ao veículo que o par está de volta com tudo! Mas não foi só isso que o informante liberou:

- Khloé sente como se o mundo todo estivesse contra o Tristan. Ninguém no mundo dela está apoiando o jogador, e ela continua apaixonada por ele.

Inclusive, sua mãe, Kris Jenner, foi ao programa de Ellen DeGeneres e ao ser questionada sobre a polêmica envolvendo sua filha, a rainha do clã Kardashian-Jenner tentou não falar mal do pai de sua mais nova neta, True, que nasceu no dia 12 de abril:

- Foi muito inesperado, mas Khloé é fantástica. Estou muito orgulhosa dela, ela é uma mãe muito boa.

E falou um pouquinho sobre a relação de Khloé com sua filhinha:

- Estive em Cleveland na semana passada, e ela só está concentrada no bebê e no papel de mãe. Ela está muito feliz com a maternidade.

A apresentadora não poupou palavras e perguntou como Kris se sentiu ao descobrir da traição que sua filha sofreu:

- Fizemos o que fazemos sempre: agimos com amor. Pegamos um avião e fomos a Cleveland. Estou aqui para apoiar os meus filhos aconteça o que acontecer e faço o melhor que posso.

No mesmo programa, Ellen fez questão de relembrar da última vez que Kris participou de seu show, na época em que Kylie Jenner escondia sua gravidez da mídia. A apresentadora acabou questionando a razão pela qual Kris mentiu - e como ela fez isso. A resposta, contudo, não teve grandes delongas, mas foi acompanhada de algumas risadas:

- Eu me confundo o tempo todo. Então, eu só resmungo e espero que você acredite.

E também falou sobre Kanye West, já que o rapper está envolvido em algumas declarações polêmicas:

- Kanye tem muito amor por todo mundo, por todos os seus fãs e por todo mundo que esteve lá por ele. E acho que ele irá se explicar de sua própria maneira. Uma coisa importante de se dizer é que o Kanye sempre faz as coisas com uma intenção muito boa, então, eu deixarei ele explicar a situação quando ele estiver preparado para isso.