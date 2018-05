Henrique Meirelles diz que Brasil está na direção certa

05/05/2018 | 12:41



Elogiando o presidente Michel Temer, o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à Presidência Henrique Meirelles afirmou na manhã deste sábado (5), durante evento do MDB em Jaguariúna (SP), que o Brasil está na direção certa e precisa continuar nessa direção.

Segundo Meirelles, Temer "está mudando o País". "Quando o presidente me convidou para assumir o ministério da Fazenda, olhei a situação e vi um homem de coragem enfrentando uma situação dramática. O Brasil, naquele momento, precisava de coragem. Vivíamos ali a maior crise da história do País. Uma crise econômica que gerou 14 milhões de desempregados e o povo passou a perder a esperança no futuro. O presidente Michel Temer assumiu e se comprometeu a fazer reformas fundamentais para o Brasil voltar a crescer", destacou.

Para Meirelles, naquele momento, o Brasil tinha uma crise maior que a de 1929, derivada de erros de administração, decisões visando populismo e efeito de curto prazo. "Nós olhamos muito bem quais as reformas que o País precisava e fizemos as reformas, que nem vou citar aqui porque vai estourar o tempo.", comentou. "O futuro do Brasil requer continuidade, requer o MDB no poder para um País desenvolvido, em que todo brasileiro possa ter orgulho de viver no Brasil", complementou.