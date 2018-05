Neymar faz 1º treino físico no PSG após cirurgia e Thiago Silva comemora retorno

05/05/2018 | 12:05



Neymar realizou na manhã deste sábado o primeiro treino no Paris Saint-Germain após passar por cirurgia no Brasil. O jogador realizou exercícios físicos de fortalecimento muscular na academia e na quadra de areia.

O site oficial do clube publicou fotos do atacante durante o trabalho inicial. Neymar deixou Mangaratiba, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira. O jogador operou o quinto metatarso do pé direito em 2 de março, em Belo Horizonte, e desde então iniciou a recuperação em sua mansão no litoral carioca.

O zagueiro Thiago Silva, companheiro de Neymar no PSG, comemorou nas redes sociais o retorno do amigo. Em uma foto abraçado com o camisa 10 da seleção, ele escreveu: "Feliz em te ver Fenômeno". Na sequência, publicou um vídeo de Neymar treinando.

Neymar só deve voltar a vestir a camisa do PSG na próxima temporada. No entanto, ele deverá estar nas tribunas do Stade de France na próxima terça-feira para assistir a decisão da Copa da França contra o Les Herbiers, da terceira divisão.

A expectativa é que o primeiro jogo de Neymar após a cirurgia seja com a camisa da seleção brasileira. No dia 14, Tite anunciará a lista de convocados para a Copa do Mundo. No dia 27, a delegação viaja para Londres, onde iniciará os treinamentos de olho no Mundial.

Neymar deve finalmente entrar em campo nos amistosos contra a Croácia, em Liverpool, e a Áustria, em Viena, nos dias 3 e 10 de junho, respectivamente. O Brasil estreia na Copa do Mundo em 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov, em partida válida pelo Grupo E, que conta também com Costa Rica e Sérvia.