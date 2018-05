Encontro do MDB começa sem presença do presidente Michel Temer

05/05/2018 | 11:37



O encontro estadual do MDB, que acontece hoje em Jaguariúna, teve início sem a presença do presidente Michel Temer. Os 800 lugares do recinto estão ocupados e o locutor pede para os militantes agitaram as bandeiras ao chamar para o palco o pré-candidato Paulo Skaf. Nesse momento está sendo executado o Hino Nacional.

Estão no palco os senadores Airton Sandoval e Marta Suplicy, além do presidente do MDB paulista, deputado federal Baleia Rossi, que agradece a presença da "família MDB". "Viemos aqui para dizer que o MDB de São Paulo está unido, forte e vai eleger o novo governador de São Paulo", citando em sua fala os deputados Beto Mansur, Herculano Passos e Jungi Abe "que ajudaram o presidente Temer a colocar a casa em ordem".

"Daqui a pouco vamos ter aqui o nosso maior líder, o presidente Michel Temer. Há dois anos, quando Temer assumiu o país, nós tínhamos um país em frangalhos, inflação de 10% e os maiores juros da história. Ao lado do presidente, nós tivemos um homem na Fazenda que ajudou e o Brasil foi recolocado nos trilhos. O trabalhador tem expectativa de arrumar trabalho porque a confiança no Brasil está voltando", disse, numa referência ao ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também participa do encontro.