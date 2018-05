Ataques à inocência

Do Diário do Grande ABC



05/05/2018 | 10:43



A legislação classifica como vulneráveis todos os menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou sem condições de reflexo (em decorrência do uso de bebida ou de droga, por exemplo) para se defender. Nos três primeiros meses deste ano foram registrados nas cidades do Grande ABC 87 casos de estupros a indivíduos com essas características. Número elevado, que representa crescimento de 64,15% em relação ao mesmo período de 2017.

Triste estatística, mas que fica ainda mais hedionda quando se percebe que, na maioria dos casos, os responsáveis por tais delitos estão muito próximos das vítimas. Pesquisa realizada no último ano em Santo André, São Bernardo e Diadema revelou que 40% das ocorrências são praticadas pelo pai; 17%, por outros parentes; e, 14%, pelo padrasto.

O perigo mora muito mais perto do que se imagina. E vitima-se quem não tem a menor condição de se defender. Seja por inocência, medo ou até por ‘respeito’ a quem provoca tamanho mal a outrem. Ato que, certamente, deixa traumas para o resto da vida. Que abre feridas no corpo e, principalmente, na alma de quem sofre e também daqueles que estão à sua volta.

Tamanho crescimento na prática deste delito chama atenção e faz pensar em como evitar que algo tão deplorável continue a acontecer. Especialista afirma que quando ocorrem casos de repercussão, como as denúncias de que ex-técnico da Seleção Brasileira de ginástica e de clube de São Bernardo teria abusado de atletas e de alunos, aumenta o número de queixas, mas a verdade é que este crime sempre existiu.

Delegada da Mulher de Santo André alerta os pais de que mudanças bruscas de comportamento são indícios de que algo está errado e, principalmente, recomenda o diálogo como principal forma de evitar o problema.

É preciso proteger as crianças. Prepará-las para enfrentar um mundo no qual, infelizmente, nem todos querem o seu bem. Tarefa complicada, mas que necessita ser realizada.