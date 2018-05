Berkshire Hathaway registra prejuízo líquido de US$ 1,14 bi no 1º tri de 2018

05/05/2018 | 10:22



A Berkshire Hathaway, do empresário Warren Buffett, reportou prejuízo líquido de US$ 1,14 bilhão no primeiro trimestre de 2018, o correspondente a US$ 692 por ação equivalente à classe A. Em igual período de 2017, a companhia registrou lucro de US$ 4,06 bilhões ou US$ 2,469 mil por ação. Ganhos operacionais, que excluem os resultados de alguns investimentos, aumentaram para US$ 5,29 bilhões, ante US$ 3,56 bilhões um ano atrás. O prejuízo foi atribuído à redução dos prêmios pagos por seguros e aos efeitos de mudanças em regras contáveis em relação a perdas referentes a investimentos não realizados.

A receita caiu para US$ 58,47 bilhões, ante US$ 64,37 bilhões em igual intervalo do ano passado, também em razão da queda dos prêmios de seguros. No primeiro trimestre de 2017, o volume de prêmios de seguros atingiu patamar mais alto do que o usual, reflexo de um grande acordo de resseguro firmado pela Berkshire com o grupo AIG de seguros. Dow Jones Newswires.