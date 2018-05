Meirelles, Skaf e Fleury Filho chegam em encontro do MDB em Jaguariúna

05/05/2018 | 10:21



O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles já está no local do encontro estadual do MDB, em Jaguariúna, e está sendo cumprimentado pelos prefeitos e pré-candidatos a deputado. Possível pré-candidato à Presidência, Meirelles posa para fotos, e chegou a dar autógrafo.

Também estão presentes no evento o pré-candidato a governador de São Paulo, Paulo Skaf, que chegou na companhia do ex-governador Luiz Antonio Fleury Filho.