Zidane descarta Real Madrid misto contra Barcelona: 'Não temo as lesões'

05/05/2018 | 10:08



O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmou neste sábado que mandará a campo o que tem de melhor para o clássico contra o Barcelona, domingo, às 15h45 (de Brasília), no Camp Nou, pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol.

"Não há o que pensar em possíveis lesões, somente na partida. Está certo que este ano o campeonato está decidido e há menos expectativa, mas quando começa a partida, não tem conversa", afirmou em entrevista coletiva. "Não temo as lesões. Não penso nisso. Vamos jogar como sempre, fazer o máximo para ganhar", disse.

Apesar do discurso, o treinador admitiu que analisará junto ao departamento médico os jogadores que estão mais desgastados fisicamente. O Real Madrid ainda tem como principal objetivo na temporada o título da Liga dos Campeões. A decisão será contra o Liverpool em 26 de maio, em Kiev, na Ucrânia.

"Quem não estiver 100% não vai jogar. Mas o restante da equipe será a titular", afirmou. "Os jogadores estão descansados. É uma partida que não vai mudar a classificação, mas precisamos jogar bem. É um jogo contra o Barcelona, por isso sempre há uma motivação a mais", prosseguiu.

Zidane, no entanto, não deu pistas da escalação. Neste sábado, Varane voltou a treinar com o restante do elenco mas não teve o nome confirmado entre os titulares. O meio-campista Isco realizou a primeira parte do treino com o elenco, mas voltou a fazer trabalho específico de reforço muscular.

"Pode ser que faça algumas mudanças. Não só em relação a Varane e Isco, mas com outros jogadores também", sinalizou. No último treinamento, a principal baixa foi a do lateral-direito Dani Carvajal.

O Real Madrid vem de um desgastante confronto contra o Bayern de Munique pelas semifinais da Liga dos Campeões. Depois de vencer os alemães por 2 a 1 no jogo de ida, fora de casa, a equipe de Cristiano Ronaldo garantiu a classificação após empatar por 2 a 2 no Santiago Bernabéu.

O Barcelona conquistou na última rodada o título antecipado do Espanhol. Restou ao Real Madrid a oportunidade de carimbar a faixa e impedir que o arquirrival conquiste a competição de maneira invicta. Até aqui, após 34 rodadas, o Barcelona tem 26 vitórias e oito empates.