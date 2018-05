Terremoto de magnitude 6,1 atinge ilha das Filipinas na madrugada

05/05/2018 | 08:26



Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu nesta madrugada a cidade de Pandan, na ilha de Catanduanes, no noroeste das Filipinas, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia (Phivolcs, na sigla em inglês) também reportou terremoto de potência 6,0 a 46 quilômetros de Pandan e hipocentro a 21 quilômetros de profundidade. Depois do evento, que ocorreu às 14h45 local (3h45 pelo horário de Brasília), o Phivolcs informou outros cinco tremores mais fracos, com magnitudes que variaram de 1,5 a 2,5. O Instituto disse que não eram esperados danos decorrentes dos terremotos. (Clarice Couto, clarice.couto@estadao.com, com Dow Jones Newswires).