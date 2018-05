Traição à família de Anne Frank é investigada e vai virar livro

05/05/2018 | 07:21



O que - ou quem - levou à prisão de Anne Frank e sua família em 1944 é a pergunta que Vincent Pankoke, um agente aposentado do FBI, tenta responder. Ele lidera uma investigação que envolve uma equipe multidisciplinar, novas técnicas e moderna tecnologia - e que promete os primeiros resultados para 4 de setembro de 2019, 75 anos depois de o esconderijo da família Frank e de outros quatro judeus ter sido denunciado e todos terem sido levados a campos de concentração nazistas.

Anne Frank (1929-1945), autora do famoso diário, morreu quase um ano depois, em Bergen-Belsen. Pankoke mantém um diário com os "bastidores" de seu trabalho no site www.coldcasediary.com. Tudo bem construído e com cara de que vai virar filme... e livro. O livro acaba de ser confirmado. Anne Frank: A Cold Case Diary será publicado simultaneamente em 2020 em pelo menos 13 países - incluindo o Brasil - pela HarperCollins.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.