Festival Pinheiros, Experimenta Portugal e outras dicas de passeios

05/05/2018 | 06:20



Com programação até julho, o Experimenta Portugal '18 promove um intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal com atrações espalhadas pela cidade, como a apresentação de Miguel Araújo ao lado de Marcelo Jeneci, um dos destaques de junho - dia 16/6, às 20h45 -, na Sala São Paulo (Pça. Júlio Prestes, 16). Hoje (4) a 30/7. Grátis.

Para o Dia Internacional da Língua Portuguesa, o Museu da Língua Portuguesa organiza uma ocupação cultural na Estação da Luz. São atrações como a disco-aula com o DJ Eugênio Lima, que 'passeia' pelo hip hop hoje (4), às 17h, e o show dos Bro MC's, grupo de rap indígena que mistura português e guarani, no mesmo dia, às 18h. E, no sábado (5), às 12h, tem contação de histórias com Andi Rubinstein, que narra a obra de três escritoras de língua portuguesa. Pça. da Luz, 1. Sexta (4) e sáb. (5), 10h/18h. Grátis.

Bazar da Cidade

Na edição de Dia das Mães, o bazar reúne 50 expositores de roupas, decoração e acessórios. No sábado (5), às 18h, o local recebe o grupo Abandonada, que toca jazz e blues; e, no domingo (6), às 18h, a sanfoneira Cimara Fróis se apresenta com a violinista Carol Penasi. Obra de Arte. R. Indiaroba, 97, Moema, 5535-2935. Sexta (4), sáb. (5) e dom. (6), 11h/21h. Grátis.

Bazar de Dia das Mães Espaço Cria Saúde

Cerca de dez produtores vendem itens artesanais para a data comemorativa, como artesanato em crochê, luminárias, cosméticos naturais e produtos gastronômicos - como geleias, pães e biscoitos. R. Caiová, 1.267, Perdizes, 3871-1569. Sáb. (5), 10h/18h. Grátis.

Feira Polvo

O evento tem bate-papos sobre consumo consciente, além de apresentações musicais. Às 18h, a arquiteta Rita Wu fala sobre cultura maker (inscrições: bit.ly/FePolvo); a partir das 15h, DJs comandam a trilha. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (5), 11h/20h. Grátis.

Festival Pinheiros

A Rua dos Pinheiros será ocupada com atividades para toda a família, incluindo shows, feira de roupas e acessórios, palestras, contação de histórias, brincadeiras e até uma feira vegana. Organizado pela Associação Coletivo Pinheiros, o evento inclui baile dançante, às 13h30, na Estação Musical 4 (altura da R. Mourato Coelho) e uma Cãominhada, partindo da Praça Portugal, às 10h30. Os restaurantes e bares também tomarão as calçadas com quitutes especiais. R. dos Pinheiros, entre R. Mourato Coelho e Pça. Portugal. Dom. (6), 9h/19h. Grátis.

Festival Vinílico

A 2ª edição promove degustação e venda de vinhos, com participação de marcas como Bendito Vinho e Santé Vinhos. Durante o evento, a programação musical tem shows de nomes como Nina Becker, Maria Ó e o grupo feminino Mbeji. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Sáb. (5), 15h/19h. R$ 60.

SP Haunted Tour

O passeio circula pelo centro antigo da cidade com o 'comissário-fantasma' Ângelo, que conta lendas urbanas da metrópole. O tour noturno dura cerca de duas horas, a bordo de um ônibus de 42 lugares. O circuito, com ponto de encontro em frente ao Hotel Tryp Paulista, passa por locais como o Cemitério da Consolação e a Catedral da Sé. As reservas devem ser feitas pelo site. R. Haddock Lobo, 294, Cerqueira César, 99241-5239. Sáb. (5) e 26/5, 19h e 21h30. R$ 80. Inf.: www.sphtour.com

Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade

A série de debates e atividades cênicas aborda o universo dos soropositivos, como preconceito e falta de assistência. Nesta 5ª (10), às 20h30, o psicólogo Salvador Corrêa media o debate 'Sorofobia, Onde se Esconde o Preconceito', que ocorre após a performance 'Cura', da artista Micaela Cyrino - uma reflexão sobre os estigmas sobre o corpo negro, feminino e soropositivo (20h). A programação segue até 20/5. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (10) a 20/5, 15h/21h. Grátis (retirar ingressos 1h antes). Inf.: bit.ly/TGên18