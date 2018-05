Nova secretária de Educação aposta em melhora do ensino municipal

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



05/05/2018 | 07:00



Nova secretária de Educação de São Bernardo, Sílvia Donnini assumiu o cargo ontem e já adotou como discurso a melhoria da qualidade do ensino no município, por meio de avaliações internas e externas.

Na visão da titular da Pasta, que foi apresentada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) aos servidores, a ideia é manter o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nos níveis atuais – a cidade registrou nota de 6,8 em 2016 – e aprimorar a capacidade dos alunos da rede básica.

“Vamos colocar projeções para São Bernardo que vão além do Ideb. São metas de aprendizagem e queremos que as crianças da rede saibam resolver problemas complexos e não apenas problemas. Faremos isso formando os professores, engajando os diretores na gestão e realizando o acompanhamento das crianças, desde a primeira infância até os anos iniciais do Ensino Fundamental”, explicou a nova secretária.

Sílvia destacou ainda que a equipe de trabalho irá formatar nos próximos meses um modelo de avaliação do avanço da qualidade de ensino no município. “Vamos monitorar a quantidade de crianças que conseguem solucionar problemas complexos, não só de Português e Matemática. Vamos trabalhar com as medições anualmente, para desenvolver esse olhar e formar equipes para começar a aprendizagem das turmas”, prosseguiu a secretária.

Sílvia ocupou uma diretoria de Educação Básica no MEC (Ministério da Educação), durante a gestão do ex-ministro Mendonça Filho (DEM-PE). É graduada em Letras pela Universidade Mackenzie, especialista em Língua Portuguesa pela PUC de São Paulo e pós-graduada em Gestão Escolar pela Fundação Pitágoras. Trabalhou também nas prefeituras de Atibaia e Sorocaba, no Interior.

Ela substitui Suzana Dechechi, que estava na função desde o começo do governo Morando. Suzana deixa o cargo alegando motivos de saúde.