Grob cogita investir R$ 67,3 milhões em unidade fabril em São Bernardo

Da Redação



05/05/2018 | 07:30



A fabricante de máquinas industriais Grob, situada há 62 anos em São Bernardo, cogita investir, até 2020, 16 milhões de euros, ou aproximadamente R$ 67,3 milhões, em sua planta na cidade. “Teremos aporte para a ampliação de 16 mil metros quadrados desta unidade. Mas, para que isso se consolide, dependemos da evolução dos negócios do Brasil. Está tudo traçado, apenas aguardando o momento certo. Investimos cerca de 3% a 4% do faturamento total nesta planta”, destacou o presidente do grupo no País, Michael Bauer. Em 2017, a receita global foi de 140 milhões de euros.

Se o investimento for efetuado, Bauer estima que podem ser criados entre 100 e 150 empregos. Hoje, a fábrica da região possui 560 colaboradores. No ano passado, a Grob já havia ampliado sua estrutura após adquirir, em leilão, imóvel da Fris-Moldu-Car, indústria de autopeças que faliu em 2013, com 20 mil metros quadrados e vizinho à indústria. Na ocasião, 100 postos de trabalho foram abertos.

As projeções foram reveladas durante visita do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Ele esteve no local para detalhar a Lei de Incentivo Fiscal – que garantirá desconto no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), mediante a abertura de novos postos de trabalho – e o Emprego Cidadão, instituído há um ano e que visa dar chance e formalizar moradores de rua. “Tem sido muito importante o relacionamento com a Prefeitura. Podemos aprofundar sobre a lei de incentivo, queremos nos enquadrar e temos planos para isso”, disse Bauer.

“A Grob vem aumentando seu faturamento, fruto das exportações. É empresa importante para a cidade, na geração de empregos e transferências de receitas. E está com intenção de investir. A Prefeitura vem reforçando seu papel de agente facilitador”, disse Morando.