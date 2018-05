Polícia apreende quase duas toneladas de maconha na Via Dutra

04/05/2018 | 21:33



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento com quase duas toneladas de maconha na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, no sul fluminense, na manhã desta sexta-feira, 4. A droga foi encontrada no fundo falso de uma carreta que trafegava pela via.

Segundo a PRF, policiais que faziam uma blitz desconfiaram do motorista do veículo e decidiram abordá-lo. O nervosismo do suspeito, de 27 anos, chamou a atenção dos agentes. Após uma revista detalhada, foram achadas centenas de tabletes de maconha no assoalho da carreta.

O motorista confessou que trazia a droga do Paraná e que a entregaria em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a PRF, a ação fez parte da Operação Égide, que tem o objetivo de reforçar o policiamento nas rodovias federais que cortam o Estado do Rio.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal. O suspeito foi indiciado por tráfico de entorpecentes - a pena varia de cinco a 15 anos de reclusão.