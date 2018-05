Casos de estupro de vulnerável têm alta

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



05/05/2018 | 07:00



O número de registros de estupro de vulnerável no Grande ABC teve alta de 64,15% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2017. As denúncias passaram de 53 para 87 casos, conforme estatísticas criminais divulgadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado. Os registros representam 70% do total de denúncias de estupro entre janeiro e março (123 casos foram registrados no total).

Segundo a legislação, vulneráveis são todos os menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou sem condições de reflexo (em decorrências do uso de bebida ou de droga, por exemplo) para se defender. “Todas as vezes em que as campanhas de denúncias são intensificadas, assim como as palestras, o volume de queixas aumenta. Mas a verdade é que os casos sempre existiram”, explica a coordenadora técnica do Crami (Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância do Grande ABC), Lígia Caravieri.

“As denúncias foram encorajadas também pelos movimentos feministas, dessas mães que têm seus filhos abusados muitas vezes dentro da própria casa. Além disso, antes o sexo era tabu, as famílias não falavam sobre isso, e as crianças tinham medo de falar sobre”, explica a advogada criminalista Luiza Nagib Eluf, procuradora do Ministério Público aposentada e ex-secretária nacional de Direitos da Cidadania.

Cristina (nome fictício), 44 anos, de Santo André, nunca imaginou que essa triste realidade pudesse, um dia, fazer parte de sua vida. Ela teve as duas filhas menores abusadas pelo ex-marido, pai das meninas. “Trabalhava o dia todo para sustentar a casa, já que ele vivia desempregado. Um dia a (filha) menor me contou que ele falou para ela palavras de baixo calão e, desconfiada, falei com uma advogada, que me aconselhou a ir a uma delegacia.”

Na ocasião, em uma das idas ao posto policial, ela também levou a filha maior. “Fiquei sabendo do ocorrido na delegacia, quando as duas contaram para a psicóloga e assistente social”, diz Cristina, já separada. O patriarca foi condenado, em 2013, a 22 anos de prisão, mas responde em liberdade. “Desde então, nós três fazemos tratamento psicológico. Costumo dizer que vivemos um dia de cada vez, mas o assunto é difícil de ser falado em casa. São feridas, né”, explica. Ela revela que as garotas tinham medo de relatar o ocorrido, uma vez que o agressor fazia ameaças, inclusive contra a mãe.

Pesquisa realizada pelo Crami, em 2017, nas cidades de Santo André, São Bernardo e Diadema mostra que, do total de casos de abuso, 40% são praticados pelo pai; 17%, por outros parentes; e 14%, pelo padrasto.

“Uma criança violentada, geralmente, tem mudanças em seu comportamento. É preciso ficar de olho nos detalhes. Além disso, o diálogo é necessário para estabelecer vínculo de confiança, a fim de a criança se sentir à vontade para falar, já que, na maior parte das vezes, ela é ameaçada. Carinho é diferente de um toque malicioso. É preciso explicar que crianças não namoram e que as partes íntimas não podem ser tocadas por ninguém”, argumenta a delegada da mulher de Santo André, Adrianne Mayer Bontempi.