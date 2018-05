Trump receberá visita do presidente sul-coreano em 22 de maio, diz Casa Branca

04/05/2018 | 21:08



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá em 22 de maio a visita do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, afirma a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders.

Ela destaca ainda que os chefes de governo discutirão a vindoura reunião do americano com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Nesta sexta-feira, Trump disse que já foram definidos uma data e um local para o encontro e que essas informações seriam anunciadas "em breve".

Se ocorrer, a reunião será a primeira entre um presidente americano em exercício e o líder norte-coreano. (Associated Press)