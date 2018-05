Doleiro Dario Messer, foragido, entra no alerta vermelho da Interpol

04/05/2018 | 20:57



A Corte Suprema de Justiça do Paraguai emitiu ordem de prisão para extraditar o doleiro Dario Messer, principal alvo da Operação "Câmbio, Desligo", deflagrada na quinta-feira, 3, no Brasil. A principal suspeita é que Messer, incluído em alerta vermelho da Interpol, esteja foragido no país vizinho. Ele não havia sido localizado até a noite desta sexta-feira, 4.

O juiz Miguel Tadeo Fernandez Ayala, do Juizado Penal de Garantias de Assunção, emitiu o mandado na manhã desta sexta, além de enviar comunicados à Polícia Nacional para realização de buscas a fim de encontrar e prender Messer.

A ordem de prisão de Messer na Operação "Câmbio, desligo", foi despachada pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio.

Messer é suspeito de comandar uma rede de doleiros que movimentou U$ 1,6 bilhão entre 2008 e 2017, em 52 países.

"Estamos realizando todas as diligências para capturá-lo", disse o fiscal Manuel Doldán, responsável por Assuntos Internacionais do Ministério Público paraguaio.