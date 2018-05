CBF adia jogos do Vasco e confirma clássico com Flamengo no Maracanã

04/05/2018 | 20:43



A CBF anunciou nesta sexta-feira mudanças nas datas de jogos do Vasco tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. E uma alteração está vinculada a outra, por conflitos de calendário entre as duas maiores competições nacionais.

A primeira mudança vai acontecer no confronto com o Bahia, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em São Januário, no Rio de Janeiro. A partida estava marcada inicialmente para o dia 16 de maio. Foi adiada em dois meses, para 16 de julho, uma segunda-feira, às 20 horas - o jogo de ida, mantido, será no dia 9 deste mês, na Arena Fonte Nova.

A Diretoria de Competições da CBF alegou falta de segurança na partida da volta para fazer a alteração, uma vez que o rival Flamengo entrará em campo no mesmo dia 16 deste mês para enfrentar o Emelec, também no Rio de Janeiro, pela fase de grupos da Copa Libertadores. A Polícia Militar do Estado, contudo, não permite a disputa de duas partidas de futebol na cidade no mesmo dia pelo risco de confronto entre torcidas.

Assim, a segunda partida entre Vasco e Bahia será disputada somente depois da Copa do Mundo da Rússia. Esta alteração acabou afetando outra data de jogo do próprio Vasco. O duelo com o Santos, pela 3ª rodada do Brasileirão, seria disputado justamente em 16 de julho, data agora em que o time de São Januário entrará em campo pela Copa do Brasil.

A CBF ainda vai definir a data do jogo válido pelo Brasileirão. A primeira mudança deste jogo se deveu ao choque de datas com partidas dos dois times na Libertadores.

MARACANÃ - Em outra mudança envolvendo o Vasco, a CBF definiu nesta sexta-feira que o clássico com o Flamengo, no dia 19 deste mês, pela sexta rodada do Brasileirão, será realizado no Maracanã e não mais no estádio Luso-Brasileiro. A data e o horário (19 horas) não foram alterados.