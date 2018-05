Sonia Abrão rebate fama de 'coveira' da TV

04/05/2018 | 20:28



A apresentadora Sonia Abrão falou a respeito do fato de ser conhecida como a "coveira" da televisão - alusão ao fato de que seu programa se aproveitaria de mortes e fatos violentos em busca da audiência.

Em conversa no canal do YouTube de Leda Nagle, a entrevistadora perguntou: "E agora pegam no seu pé com as pessoas que morreram, né? Que você fala muito das mortes..."

"Mas isso foi uma época em que o programa teve uma pegada policial, mesmo. E causou um estranhamento muito grande nas pessoas porque eu era a única mulher fazendo isso. Tinha o Datena, o Marcelo, um monte de gente, só homens. De repente virei Sonia Caixão, a ''''coveira'''', tudo que você possa imaginar", respondeu Sônia.

Em seguida, relembrou das piadas que eram feitas sobre seu programa: "Virou ''''Sonia Abrão Facts''''. Era uma campanha. ''''A Sonia Abrão não gosta de programa ao vivo, gosta de ''''ao morto'''', faziam esses trocadilhos. Durou um tempo isso, até terminar essa fase do programa, que era uma coisa pesadíssima, mesmo. Pretendo não trabalhar mais com isso, mas a gente nunca sabe. Se tem que fazer, você faz o melhor que pode dentro disso."

Entre os assuntos abordados, esteve também a dieta de Sonia, que garantiu não consumir mais nenhum tipo de produto com origem animal.

"Sou vegana há um ano e meio, por aí. Foi um despertar. Meu pai vegetariano, meu irmão vegetariano, sempre admirei muito os dois. Eu era carnívora, muito carnívora, e me enganava. Que tinha plantação de filé, pé de coxinha, pra poder continuar. Porque se eu pensasse no que é, eu não conseguia", contou.