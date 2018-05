Com volta de Reinaldo, São Paulo divulga relacionados para encarar o Atlético-MG

04/05/2018 | 19:20



O técnico Diego Aguirre divulgou nesta sexta-feira a lista de relacionados do São Paulo para enfrentar o Atlético-MG, neste sábado, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade na lista é o lateral-esquerdo Reinaldo, ausente das últimas quatro partidas por causa de uma contratura na coxa esquerda.

O zagueiro Rodrigo Caio, com entorse no tornozelo esquerdo, e o atacante Gonzalo Carneiro, que aprimora forma física, seguem fora da lista. Ainda sem o zagueiro titular e com a volta do lateral, Aguirre deve promover apenas uma mudança em relação ao time que enfrentou o Fluminense no último fim de semana.

A provável escalação do São Paulo para o duelo no estádio do Morumbi é: Sidão; Militão, Arboleda e Bruno Alves; Régis, Jucilei, Petros (Liziero) e Reinaldo; Nenê, Everton e Diego Souza.

No último dia de preparação para o jogo, Aguirre comandou um trabalho com bolas paradas ofensivas e defensivas. Também houve correção e ajustes de posicionamento. O treinador também conduziu um aquecimento recreativo, com os volantes Petros e Jucilei se aventurando no gol.

Confira a lista dos relacionados no São Paulo:

Goleiros: Jean e Sidão;

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar, Régis e Reinaldo;

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves;

Volantes: Hudson, Liziero, Jucilei e Petros;

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene e Valdívia;

Atacantes: Caíque, Diego Souza, Everton, Marcos Guilherme e Tréllez.