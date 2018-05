Larghi esconde escalação do Atlético-MG e relaciona Emerson contra o São Paulo

04/05/2018 | 19:16



O técnico Thiago Larghi fechou o treino do Atlético-MG nesta sexta-feira e não deu pistas da equipe que entrará em campo para enfrentar o São Paulo no sábado, às 19h, no estádio do Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na lista de relacionados, a novidade foi a presença pela primeira vez do lateral-direito Emerson, contratado junto à Ponte Preta. O zagueiro Juninho, que foi oficializado na quinta-feira, não foi convocado para a partida.

"Quero sempre ter todo o grupo disponível. Se tiver que fazer alguma alteração, a gente vai fazer, mas ainda vamos pensar, ver a condição dos atletas e o último treino que vamos fazer", comentou.

A tendência é que Larghi coloque em campo a mesma formação que ficou no empate sem gols com a Chapecoense, em casa, no meio de semana, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A tendência é que a equipe comece com: Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Gustavo Blanco, Otero, Luan e Róger Guedes; Ricardo Oliveira.

200 JOGOS - A partida marcará o jogo de número 200 do goleiro Victor pelo Atlético em Campeonato Brasileiro. "É uma marca importante, expressiva, ainda mais hoje, com a rotatividade de jogadores que existe no futebol. Chegar a esse número por um clube da grandeza do Atlético é uma marca para se orgulhar e para se motivar a buscar grandes conquistas nesse Campeonato Brasileiro", disse o arqueiro atleticano.

Do atual elenco, Victor é o jogador que mais jogos tem pelo time no Brasileirão. No clube desde o início de 2012, ele também é o atleta com maior número de participações na Libertadores, com 41 jogos.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros - Victor e Cleiton.

Laterais - Fábio Santos, Patric e Emerson.

Zagueiros - Leonardo Silva, Bremer e Gabriel.

Meio-campistas - Adilson, Yago, Elias, Galdezani, Lucas Cândido, Gustavo Blanco, Tomás Andrade e Cazares.

Atacantes - Erik, Otero, Luan, Róger Guedes, Alerrandro e Ricardo Oliveira.