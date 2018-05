Tatá Werneck falha ao tentar pregar peça em Rafael Vitti

04/05/2018 | 19:15



Bem que Tatá Werneck tentou, mas não conseguiu pregar uma peça no ator Rafael Vitti, seu namorado, enquanto ele participava de uma entrevista. O ator estava no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira, 4, com o pai, João Vitti, para falar sobre a peça Senhora dos Afogados.

João falava sobre a peça quando foi interrompido pela apresentadora do programa. "Vamos perguntar para uma ouvinte se ela acha que as pessoas têm que ir ao teatro assistir Senhora dos Afogados", disse.

A ouvinte se apresentou como Vanessa e, imediatamente, Rafael soltou um sorriso disfarçado. Ela começaria a falar, mas foi prontamente interrompida pelo ator: "Eu já sei. Oi Tatá, tudo bem meu amor? Bom dia, minha linda. Como você tá?".

"Ai, amor, como é que você descobriu?", perguntou a comediante. Um dos apresentadores disse que ela era péssima com vozes, mas Rafael rapidamente saiu em defesa de sua namorada: "Não, ela é maravilhosa, mas é que eu conheço demais essa mulher".

Aproveitando a presença inesperada de Tatá no programa, Rafael pediu para ela promover sua peça. "A montagem é muito incrível, muito poética e transformadora. A peça é imperdível, vocês têm a sorte de assistir novamente", falou.

Com o ego acariciado pela namorada, foi a vez de o ator elogiar o coração e a generosidade de Tatá, além de fazer uma declaração de amor: "A nossa relação é importante para mim porque você me traz uma segurança, uma parceria, uma cumplicidade muito difíceis de encontrar".

Emocionada, a comediante falou que o relacionamento com o rapaz a fez rever preconceitos que tinha com relação à diferença de idade entre eles: "Caráter e coração não tem idade. A alma do Rafa é única, como de todo mundo. Mas a dele realmente tive oportunidade de conhecer, e é muito apaixonante. Eu seria apaixonada e louca por você com 22 anos ou com 70 anos".