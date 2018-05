Múltiplos talentos infantis no teatro musical

Luís Felipe Soares



06/05/2018



Os teatros estão recheados de musicais. Diferentemente de espetáculos comuns, esse tipo de montagem mescla diálogos falados com canções e dança. Entre dramas e comédias, sempre há espaço para que uma música amplie o sentimento do momento, seja a curiosidade de uma menina em saber o que existe além do arco-íris ou o questionamento pessoal de pirata com gancho na mão. Talentos infantis também despontam em peças atualmente em cartaz em São Paulo, todos prontos para chamar a atenção.

Murillo Martins, 12 anos, de Santo André, tem certa experiência. Ele participou de outros três musicais até ser escalado para Peter Pan, o Musical. Ele vive Michael, caçula da família de Wendy – originalmente, havia sido escolhido para o papel de John, o irmão mais velho, mas houve alteração. “Conforme você ensaia, sabe melhor o que é cena, música e coreografia. Prefiro dançar. Dá para me animar mais”, diz.

Ele confessa que a parte divertida do trabalho é revelar ao público tudo o que ensaiaram durante dias. Mesmo assim, admite que o frio da barriga continua. “Às vezes, quando fico nervoso, imagino que a plateia tem apenas pessoas que conheço, como amigos e família. Isso me deixa calmo e seguro.”

O grupo do clássico O Mágico de Oz – O Musical é liderado por Bia Jordão (Cúmplices de Um Resgate), 13, de São Paulo, destaque como a protagonista Dorothy. A experiência tem sido especial, principalmente por viver personagem tão famosa e por poder colocar à prova diferentes linguagens artísticas. “A parte mais gostosa é a oportunidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Na TV, o retorno ocorre depois e de maneira um pouco distante. O teatro musical lhe dá contato direto com o público, que pode ou não gostar do que está vendo”, explica.

O palco serve para que Brenda, 6, e Stephanie Santiago, 14, possam explorar seu potencial e ficarem juntas. A mais nova seguiu os passos da irmã mais velha e estão em um dos três elencos de A Megera Domada – O Musical, cujas atividades começam no dia 20, mas a peça já está em cartaz.

“Há danças e músicas que precisam ser trabalhadas para ficarem perfeitas. Já em uma peça, a interpretação é bem mais focada na interpretação”, comenta Stephanie. “É o primeiro musical que participo”, revela Brenda, que está no elenco de apoio da novela Carinha de Anjo, do SBT. “Para mim é diferente porque no musical a gente dança, canta, sapateia e interpreta.” Moradoras de São Caetano, elas sonham em ser médicas como ‘plano B’, além da atual vida artística.

Referências são buscadas ao vivo e por meio da internet

Enquanto dão seus passos iniciais no teatro musical, os atores mirins tentam buscar ensinamentos para a carreira. O tempo entre ensaios e apresentações é utilizado para que possam ver outros espetáculos, sejam eles ao vivo ou por meio de vídeos na internet.

Bia Jordão, por exemplo, é apaixonada por esse universo desde muito pequena. Ela deseja ampliar seu conhecimento sobre os detalhes dos musicais. “Costumo ver outras peças, ainda mais por ter vários amigos no meio espalhados por espetáculos em cartaz”, comenta. “Gostaria de fazer uma versão brasileira de Matilda (inspirada em longa-metragem de mesmo nome dos anos 1990), que é meu filme favorito e tem montagem nos Estados Unidos. Cresci um pouco e já não tenho mais o perfil para a personagem. Mas quem sabe, né?”

O andreense Murillo Martins procura por referências a todo o momento para ampliar seu talento. “Quero tentar tudo. Sempre quis fazer Matilda e School of Rock (baseado em popular filme de 2003), que ainda não tiveram versões no Brasil. Vai que um dia chegam aqui. Preciso estar pronto”, afirma o ator.

Assim como Bia, ele sempre procura vídeos no YouTube com cenas das peças, principalmente por contarem com diversas crianças no elenco. Qualquer tipo de informação pode ajudá-los no futuro.