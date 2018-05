Canudinhos tem causado discussão por impacto negativo na natureza

Tauana Marin



06/05/2018 | 07:11



A presença do canudo de plástico é constante em restaurantes, lanchonetes, padarias e (quase) qualquer barraca que venda bebidas de todos os tipos. Com ele temos ajuda para tomar um copo de suco ou uma latinha de refrigerante, por exemplo. Apesar de parecer inofensivo, o item também tem características de um inimigo para o meio ambiente, uma vez que ele é usado, em média, por cerca de dez minutos e demora 500 anos para se decompor na natureza.

Além disso, por conta do descarte inapropriado, animais estão sendo prejudicados. Publicado na internet em 2015, vídeo que revela o sofrimento de uma tartaruga com um canudinho preso na narina viralizou em todo o mundo. As imagens serviram como ponto de partida para que diversas pessoas mudassem postura contra a produção e uso dos canudinhos.

Segundo o Fórum Econômico Mundial de Davos, com sede na Suíça, se nada mudar na atitude das pessoas em relação ao plástico e seu descarte, até 2050 teremos mais substâncias desse tipos nos oceanos do que animais marinhos. Um dos maiores responsáveis por esse possível cenário é justamente o canudo – e seus males (maiores que os benefícios trazidos).

A rainha britânica Elizabeth II decidiu proibir produtos de plástico em todo o Reino Unido nos últimos anos. Somente nos Estados Unidos, cerca de 500 milhões de canudinhos são utilizados e jogados fora a cada ano. No Brasil, o plástico está presente em toda a cadeia produtiva da indústria nacional.

Quem deseja ajudar a causa, basta deixar de lado o uso do item no dia a dia quando for beber algo ou descartá-lo de maneira correta no lixo reciclável. A natureza agradece todo tipo de apoio.