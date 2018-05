'Doce Lar' marca chegada da série 'Sweet' ao Brasil

Luís Felipe Soares



06/05/2018 | 07:18



O amor gerado pelo encontro de dois mundos completamente diferentes não é algo inédito na literatura. Repaginar esse tipo de relacionamento é missão dos escritores atuais, com o esforço do momento ficando a cargo da britânica Tillie Cole (Mil Beijos de Garotos). Ele retornar às prateleiras do País com o aguardado Doce Lar (Essência, 320 páginas, R$ 44,90, em média), lançado originalmente em 2013 e primeiro volume da série Sweet, que ainda conta com outros três livros.

Molly Shakespeare deixa a Inglaterra e muda-se para os Estados Unidos. A jovem adora leitura e sempre acompanha a obra de nomes como Descartes e Kant. Apesar do estilo intelectual, ela se apaixona pelo esportista Romeu Prince, a quem também se encanta pela novata. Apesar do sentimento entre os protagonistas, outros personagens e questões externas, caso da negativa dos pais do garoto quanto ao namoro, irão atrapalhar e movimentar o casal.

Entre clichês, é importante lembrar que Doce Lar ainda tem muita história a ser revelada ao público. Essa publicação inicial funciona como apresentação à vida de Molly e Romeu e nem todos os leitors podem estar dispostos a seguir a franquia romântica.