Sevilla bate Real Sociedad e entra para zona de classificação da Liga Europa

04/05/2018 | 18:15



O Sevilla venceu a Real Sociedad por 1 a 0 nesta sexta-feira, em casa, e deu um passo importante para garantir vaga à Liga Europa. O time anfitrião assumiu a sétima colocação no Campeonato Espanhol com 51 pontos, dois a mais do que o Getafe.

Pelas regras da competição, os quatro primeiros colocados garantem lugar na Liga dos Campeões. O quinto e o sexto vão à fase de grupos da Liga Europa e o sétimo garante um lugar nos playoffs da Liga Europa.

O Getafe, no entanto, pode retomar a sétima colocação no domingo, pois visita o já rebaixado Las Palmas ainda pela antepenúltima rodada da competição. A Real Sociedad ocupa a décima colocação com 46 pontos.

O duelo desta sexta-feira marcou o retorno do técnico Joaquín Caparrós ao Sevilla. O treinador assumiu a vaga de Vincenzo Montella, que caiu após a goleada de 5 a 0 do Barcelona na decisão da Copa do Rei. Caparrós voltou ao clube após 13 anos. O espanhol é o técnico que mais dirigiu o Sevilla na história, com 226 partidas.

Nesta sexta-feira, no entanto, ele não relacionou para a partida os dois brasileiros do elenco, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meio-campista Paulo Henrique Ganso. O gol da vitória saiu aos dois minutos do segundo tempo. Diego Llorente derrubou Sandro Ramirez na área e o árbitro marcou pênalti. Ever Banega cobrou e garantiu os importantes três pontos.

O Sevilla volta a campo no dia 12, quando visitará o Betis, que ocupa atualmente a quinta colocação, com 59 pontos. No mesmo dia, a Real Sociedad enfrentará o Leganés, em casa.