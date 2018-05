Carille diz que 'estratégia' vai definir se Pedrinho será titular no domingo

04/05/2018 | 17:55



Pedrinho é um dos jogadores mais comentados entre os torcedores do Corinthians nos últimos dias. O apelo para que o garoto tenha mais oportunidade é grande e o técnico Fábio Carille está ciente disso. Nesta sexta-feira, o treinador explicou o motivo para ainda não colocar o atacante de 20 anos como titular e lhe dar mais oportunidades de jogo.

"A gente trabalha em cima de uma estratégia. Tenho uma dúvida, se é melhor iniciar ou terminar com ele. A gente discute e pensa muito para tomar a decisão", disse Carille, em entrevista coletiva realizada no CT Joaquim Grava.

O treinador acredita que Pedrinho pode ser uma boa opção para uma partida em que o adversário esteja tendo uma boa marcação. Sem Clayson, machucado, ele se torna ainda mais importante na função. "O que vocês têm de entender é que não é porque está no banco que ele é reserva. É melhor iniciar ou terminar com ele? E se eu precisar de um jogador que quebre a marcação no fim do jogo?", argumentou o comandante corintiano.

Na derrota por 1 a 0 para o Independiente, Pedrinho foi um dos destaques do time corintiano. Revelado pelo Corinthians, o atacante foi promovido no ano passado e desde então luta contra problemas físicos para conseguir ter mais espaço e minutos em campo.

Nesta temporada, inclusive, Pedrinho ainda não conseguiu ser titular nenhuma vez. Sempre que questionado sobre o assunto, Carille diz que Pedrinho não tem condições de atuar 90 minutos.

"Tenho usado bastante o Pedrinho. Os números estão mostrando que ele é mais atleta do que antes. Esta é nossa dúvida: iniciar ou terminar com ele. Estamos muito felizes com ele, mas discutimos o que é melhor para o Corinthians", disse.

Para o jogo com o Ceará, domingo, às 11h, na Arena Corinthians, a tendência é que Pedrinho tenha, enfim, uma oportunidade de ser titular. A definição da equipe acontece no treinamento deste sábado.