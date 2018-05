Em ritmo de treino, campeão Paris Saint-Germain só empata com o Amiens no Francês

04/05/2018 | 17:41



Já campeão e sem grandes pretensões para o restante da temporada, o Paris Saint-Germain ficou no empate com o Amiens por 2 a 2, nesta sexta-feira, fora de casa. Em ritmo de treino e poupando diversos titulares, o time da capital ficou na frente no placar em duas oportunidades, mas cedeu a igualdade pela abertura da antepenúltima rodada do Campeonato Francês.

Com o empate, o PSG perdeu a chance de manter aquele que talvez fosse o único objetivo para este fim de Francês: chegar aos 100 pontos. A duas rodadas para o fim da competição, a equipe foi a 92, a 20 do segundo colocado Lyon.

A principal notícia do dia para o PSG, no entanto, estava bem longe dali. Em fase final de recuperação de uma cirurgia no quinto metatarso do seu pé direito, Neymar finalmente retornou à capital francesa após iniciar o processo no Brasil. A tendência é que ele volte aos treinos em cerca de duas semanas.

Em campo, o Paris Saint-Germain começou melhor e, mesmo sem forçar muito, abriu o placar aos 25 minutos. Pastore tabelou com Di María e deu ótima enfiada para Cavani, que ainda tirou do goleiro antes de marcar. A resposta do Amiens veio logo no início da etapa final. Monconduit fez boa jogada e tocou para Konaté, que dominou e finalizou cruzado, sem chances para Areola.

O jogo seguiu sem grandes emoções até os 18 minutos, quando Nkunku recebeu com espaço próximo à meia-lua e bateu colocado, no canto esquerdo do goleiro, para recolocar o PSG na frente. Mas a morosidade dos visitantes fez o Amiens igualar novamente aos 34. Konaté recebeu pela direita, invadiu a área e finalizou cruzado. Areola até chegou a tocar na bola, mas não a tirou do caminho do gol.

O PSG volta a campo pelo Francês no próximo dia 12, diante do Rennes, e encerra a participação dia 19, contra o Caen. Já o Amiens, 12.º colocado, com 42 pontos, encara no dia 12 o Metz.