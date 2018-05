Paris Jackson se irrita após fotógrafo usar apelido dado por seu pai

04/05/2018 | 17:37



Paris Jackson, filha do cantor Michael Jackson, ficou furiosa após ter sido chamada de ''''Doo-doo head'''', apelido carinhoso dado por seu pai, por um fotógrafo. De acordo com o site TMZ, Paris estava deixando o Baile do MET na última quinta-feira, 3, em Nova York, quando um paparazzi a chamou pelo apelido.

"''''Doo-doo head'''', bem aqui!", disse o homem, chamando sua atenção.

"Não me chame assim, ***, você não tem o direito, cara", respondeu Paris, sem dirigir o olhar ao fotógrafo, antes de entrar em seu carro.

Segundo o site, ''''doo-doo head'''' seria a forma como Michael chamava seus filhos, sobrinhos, sobrinhas e outras pessoas queridas, como o ator Macaulay Culkin.