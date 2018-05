Tentativa de roubo de carga causa morte do 42º PM neste ano no Rio

04/05/2018 | 17:23



Uma tentativa de roubo de carga ocorrida na manhã desta sexta-feira, 4, em uma rodovia que passa por São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, terminou com a morte de mais um policial militar, o 42º assassinado neste ano no Estado do Rio.

O cabo Eduardo da Conceição Rosa, de 34 anos, trabalhava no 5º Batalhão (Praça da Harmonia), no Rio, mas estava de folga e, acompanhado por outro PM na mesma situação, fazia bico escoltando um caminhão de uma loja de eletrodomésticos.

Quando o caminhão passava pela rodovia Niterói-Manilha, na altura de Itaúna, em São Gonçalo, assaltantes abordaram o veículo para roubar a carga. Houve troca de tiros e os dois PMs foram baleados. Ambos foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde Rosa acabou morrendo. Ele era casado e estava na corporação desde 2008. O outro PM, que foi atingido nas costas, permanece internado.

Os assaltantes fugiram sem levar nada, e não haviam sido identificados até as 16h30 desta sexta-feira. O caso é investigado pela 72ª DP (São Gonçalo).