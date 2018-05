Pela natureza

Miriam Gimenes



06/05/2018 | 07:07



As mudanças que estão ocorrendo no planeta, principalmente no que diz respeito à falta de preservação, deixam sequelas que podem ser vistas diariamente. Fortes chuvas onde antes era seco, a estiagem que baixa drasticamente os níveis dos reservatórios, entre outras situações, demonstram o quanto é urgente cuidar da natureza, para que ela se mantenha viva no futuro.

Com foco nesta preocupação, o ator e apresentador Marcos Palmeira – um ativista em prol da natureza há anos, e também produtor orgânico – rodou o País em busca de práticas sustentáveis e soluções possíveis para o nosso planeta, a fim de propor um novo modelo de vida. Da experiência nasceu a série Manual de Sobrevivência para o Século XXI, que passa a ser transmitido hoje, às 21h, no Canal CineBrasil TV da SKY – também poderá ser assistida de segunda a sexta-feira, às 20h30.

A ideia é mostrar, ao longo de 13 episódios, como podemos plantar nosso próprio alimento, estabelecer moedas solidárias, desenvolver máquinas com tecnologia de código aberto, construir nosso próprio abrigo com materiais locais e formar comunidades mais resilientes. “É gratificante ter tido a oportunidade de realizar e finalizar esta primeira temporada do Manual, principalmente pela forma como aconteceu. Eu não só apresento a série, mas também a vivencio. Participei das experiências, coloquei a mão na massa e isso foi muito enriquecedor para mim e para meu trabalho como agricultor. A série também me abriu uma rede de novos contatos e futuras possibilidades”, diz o ator, que concedeu a entrevista ao Diário direto do sertão de Pernambuco.

O Manual mostra, segundo ele, pessoas que visam a melhoria da qualidade de vida da sociedade e que são preocupadas em trazer soluções, desde a criação de objetos até a mudança de comportamento. “Por meio destes personagens e seus projetos, conseguimos transmitir experiências que mostram que é possível viver de uma forma alternativa e entender o que realmente importa. Visitei pequenas e remotas comunidades no Nordeste onde fazem resgate de cultura ancestral, participei de um desafio de Mobilidade Urbana em São Paulo, conheci uma grande fazenda de produtos orgânicos, e muito mais”, adianta.

Entre as surpresas que destaca na incursão pelo País, cita a favela do Jardim Nakamura (São Paulo), em que o personagem local Fábio Miranda anda com uma mala com uma placa de energia solar, ou seja, onde ele vai tem luz. “Com a maleta de energia solar e também um biodigestor que pode substituir um bujão de gás, o Fabinho leva estas ideias em escolas e em comunidades, onde busca implementá-las. No bairro dele, por exemplo, já tem cinco biodigestores instalados”, cita. Para Marcos, tudo serve como fio de esperança para o futuro.