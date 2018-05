Criolo se apresenta hoje em São Bernardo

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



05/05/2018 | 07:06



Hoje, a Estância Alto da Serra (Estrada Nevio Carlone, 3), em São Bernardo, recebe apresentações de Emicida, Planet Hemp, Raimundos e Criolo, a partir das 21h. As entradas custam de R$ 50 a R$ 120 (Ticket360).

“Eu tenho boas recordações do Grande ABC. Por meio do DJ Dandan pude conhecer muitos amigos, MCs e DJs importantes para a cena do hip hip nacional”, conta Criolo ao Diário.

Apresentar-se em locais que terão mais shows, para ele, é de um ponto muito positivo. “Fico muito grato, pois posso prestigiar, aplaudir e aprender com outros artistas enquanto os assisto”, explica.

Em seu repertório, músicas de toda a sua carreira são apresentadas, é não é apenas rap. Em seu último álbum lançado, Espiral de Ilusão, o cantor explorou o samba. “Faz parte de minha vida. Em algum momento ele (samba) vai me convidar para uma nova prosa”, revela, sobre possíveis trabalhos futuros no gênero. Quando perguntado sobre a cena atual do rap no Brasil, o cantor é positivo. “Cada dia mais plural, mais forte e abrangente. O rap é realidade na música do Brasil.”