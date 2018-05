A conta vai chegar

Do Diário do Grande ABC



04/05/2018 | 16:56



A comparação entre as atitudes do presente e as afirmações do passado muitas vezes é comprometedora. Quantos atores da política regional e até nacional adotam hoje posicionamentos contrários aos que defenderam em passado recente e, quando confrontados, limitam-se a respostas vazias e, em muitos casos, sequer dignam-se a tentar justificar as atitudes?

Hoje, o Grande ABC vivencia ataque à regionalidade protagonizado por quem, até pouco tempo atrás, enquanto esteve à frente do Consórcio Intermunicipal, defendeu com entusiasmo a bandeira da união das sete cidades em torno de interesses comuns.

“Integração” foi o verbo utilizado no nem tão distante ano de 2009, mas que hoje foi completamente esquecido e suplantado em razão de embates políticos. Picuinhas quase que insignificantes, mas que podem colocar abaixo a proposta de construção de uma região mais forte e estruturada. Interesses pessoais – ou de grupos – colocados à frente da coletividade diminuem a força de atuação regional, apequenam e enfraquecem as sete cidades.

Manobrar o Legislativo de uma cidade em razão de celeumas pessoais, por exemplo, pode, em futuro próximo, custar muito mais caro que os valores repassados anualmente à entidade que tem por finalidade defender os interesses comuns da região, seja aqui ou em Brasília, onde está instalada sucursal do colegiado.

É claro indicativo de falta de visão, ou de gestão. É coisa de quem não consegue ultrapassar os limites do próprio quintal, mas que, por receio de comprometer-se, omite-se e convence terceiros a executar manobra de seu interesse. Porém, oficialmente, evita assumir influência no golpe desferido.

Pessoas que agem de tal forma devem estar preparadas para serem cobradas pela sociedade. Os 2,7 milhões de habitantes do Grande ABC precisam de representação forte. Não de uma instituição esgarçada, incapaz de representar o protagonismo que sempre foi a sua marca.