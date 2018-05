Executivo de origem francesa assume a direção do marketing na Citroën e na DS

Juliana Bontorim



07/05/2018 | 08:00



Executivo de origem francesa, Antoine Gaston-Breton, responsável pelo marketing da Peugeot desde agosto de 2016, agora assume também o comando único da área na Citroën e na DS, no Brasil. “O momento não poderia ser mais estimulante. Vamos colocar em prática ambicioso plano de lançamento de produtos”, afirma Gaston-Breton. O profissional traz na bagagem passagens por China, Rússia e Oriente Médio.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Celebrar sempre

Casados há 55 anos, Janete e Claudio Prieto adoram passear pelo mundo. Ela acaba de celebrar aniversário ladeada pelos familiares e com imenso carinho do marido. Além disso, atividades beneficentes integram a vida desde 1976, quando se associaram ao Lions Clube Barcelona, em São Caetano.

Abertura

Hotel andreense abriu as portas para receber, além de hóspedes, clientes que querem apreciar a gastronomia. “É uma forma de estar ainda mais próximos de nosso público”, comenta a gerente-geral do Mercure, Patrícia Xavier, que aliás teve a ideia do local.

Em terras europeias

Além dos looks fashion nos cliques,a são-bernardense Paula Carvalho obteve conhecimento por onde passou nestes últimos dias. A bagagem cultural foi durante viagem à Milão, na Itália, que teve extensão para Berlim, na Alemanha. “Retorno ao Brasil com a alma lavada e a cabeça cheia de ideias para novos projetos”, comemora.

Notável

Marco, filho do cantor Mauricio Manieri e da apresentadora Izabelle Stein, tem cada dia mostrado seu lado artístico. O garoto, que esbanjou espontaneidade, completou aniversário de 8 anos em bufê andreense com temática futebol.