Rede Feminina celebra seus 47 anos no Baby Beef em Santo andré

Gabriela Lopes



06/05/2018 | 08:00



Salão de restaurante da Rua das Bandeiras, em Santo André, foi tomado por elegância e boas risadas na celebração de aniversário da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano. São 47 anos de batalhas e vitórias que foram ressaltadas nos aplausos acalorados no momento de cantar Parabéns, que teve bolo ladeado pelas presidentes que fizeram gestão à frente da instituição. “É gratificante fazer parte deste trabalho tão necessário para os cuidados das pessoas que passam por esta doença. Todas que estão aqui conosco doam-se de alguma forma nesta atividade”, comenta a presidente, Vera Lúcia Fedato Monari, que comanda o grupo com a somatória de delicadeza e firmeza de sempre.

Vários aniversários fizeram, literalmente, a festa para celebrar suas datas queridas. O giro do b-day passa pelo asilo Dona Adelaide, em São Bernardo, que foi palco para a dona Daicy Grosze Nipper, moradora na entidade há mais de 20 anos, completar 10 décadas. A disposição desta senhora é marcante para todos. Depois circulamos por Santo André, onde duas empresárias tiveram encontro com amigos e familiares. Claudia de Freitas, empresária do ramo de confecção, trouxe a temática sonhos. A decoração foi de nuvens sobre a mesa com cores rosas. onde sonhos iguarias traziam mensagem positiva. A executiva cresceu em Diadema e tem forte atuação em entidade de combate ao câncer da cidade. Para fechar o ciclo, Cris Dorta recebeu para o festejo em reduto da Rua das Figueiras. A decoradora aproveitou e deu toque especial no local com plantas para atrair energias positivas e muita sorte.

Ritmo

“Esta é uma excelente oportunidade de avaliar a técnica e aprender ainda mais com um dos principais nomes do estilo no País”, ressalta a proprietária de escola de dança, em São Caetano, Luana Norce, que convida o bailarino Alex Siqueira para ministrar workshop. A atividade, hoje, às 10h30, espera receber 60 participantes.

Conscientizar

No Maio Cinza, mês de conscientização ao câncer cerebral, o oncologista Bruno Conte, que atua no Hemomed Instituto de Oncologia e Hematologia – com unidade no Grande ABC –, alerta para os cuidados com a enfermidade. “Alguns tipos de tumores podem provocar dificuldade em caminhar, falar ou no nível de sensibilidade”, ressalta Conte.

Belas

Gastronomia doce chega à região com o Festival do Chocolate, em Ribeirão Pires. Na 12ª edição, a atividade realiza o concurso e seleciona jovens, de 16 a 26 anos, para representar a movimentação. As inscrições, com vaga para 15 candidatas, já estão sendo realizadas e encerra-se no dia 20. A final está prevista para o dia 30, na Praça Central da cidade.

Atenção

Palestras e plantões comandam o teatro do campus Barcelona, da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), na 22ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que se inicia amanhã, às 14h. O tema da vez discute mudanças de comportamento e atenção, por meio de atendimento na área da Saúde, com encerramento na sexta-feira.

Agitar

Empresária do ramo de eventos, Mari Chippari prepara-se para reunir amigos, hoje, em torno da celebração do seu aniversário, em chárcara de Ribeirão Pires. A cerimônia já tradicional, sempre traz alguma pedida. Desta vez, os convidados devem ir à caráter para rep