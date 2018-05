Ex-diretora do MEC é escolhida como secretária da Educação em São Bernardo

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



04/05/2018 | 14:47



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciou na tarde desta sexta-feira que Silvia Donnini, ex-diretora de Educação Básica no Ministério da Educação, será secretária de Educação da cidade. Ela substitui Suzana Dechechi, que ocupava a função desde o começo do governo do tucano.

Na posse, Silvia destacou que sua gestão à frente da Pasta será voltada para promoção da qualidade, “não somente do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), mas também fazer a Educação municipal ser intersetorial”.

Silvia é graduada em Letras pela Universidade Mackenzie, especialista em Língua Portuguesa pela PUC de São Paulo e pós-graduada em Gestão Escolar pela Fundação Pitágoras.