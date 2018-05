Temer recebe José Aníbal em São Paulo

04/05/2018 | 14:30



O presidente Michel Temer recebe em seu escritório, na capital paulista, o ex-senador e presidente do Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, José Aníbal, nesta sexta-feira, 4.

Em suas viagens a São Paulo, Temer tem mantido conversas com líderes tucanos. Nesta semana, o emedebista conversou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No dia 20 de abril, o emedebista recebeu o ex-prefeito João Doria, pré-candidato tucano ao governo de São Paulo.

Após participar de um evento da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Temer cumpre agenda privada em São Paulo e deve voltar ainda hoje para Brasília, de acordo com a assessoria do Planalto.