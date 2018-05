Caminhão perde freio e atinge três carros em Santo André

Do Diário OnLine



04/05/2018 | 14:20



Um caminhão betoneira perdeu o freio e colidiu contra três veículos de passeio na manhã desta sexta-feira (4) no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu por volta das 11h no cruzamento da Rua Atabasca com a Rua Sudão. O caminhão estava estacionado na Rua Atabasca, altura do número 1.139, em frente a uma casa em obra para descarregar concreto quando começou a andar. Um Fiat Punto, um Fiat Fiorino e um Citröen C3 foram atingidos. A fachada de uma residência também ficou comprometida. (Com informações de Nario Barbosa)