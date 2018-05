Guardiola confirma saída de Touré do City e diz que Agüero estará bem para a Copa

04/05/2018 | 14:07



O dia foi de confirmações no Manchester City. O técnico Pep Guardiola admitiu que o meia Yayá Touré sairá do clube inglês ao final desta temporada europeia após oito anos atuando pelo time. A última partida do marfinense de 34 anos no Etihad Stadium será na próxima quarta-feira, contra o Brighton, em jogo atrasado da 31ª rodada do Campeonato Inglês.

"Yayá Touré não ficará na próxima temporada. Estamos concentrados para vencer o Brighton e dar a vitória para ele", disse Guardiola em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "Não podemos esquecer tudo o que ele conquistou no clube. Foi um jogador chave para Roberto Mancini e Manuel Pellegrini", completou o espanhol, se referindo a outros treinadores que dirigiram o atleta em Manchester.

Comprado por 27 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões), Touré chegou ao City em 2010, vindo do Barcelona. O africano estendeu seu contrato com o City no último ano até o final desta temporada, em que disputou 16 jogos e não balançou as redes nenhuma vez. No total, esteve em campo em 315 jogos pelo time de Manchester e marcou 82 gols. Conquistou o Campeonato Inglês três vezes, faturou um título da Copa da Inglaterra e outros dois da Copas da Liga Inglesa.

PRONTO PARA A COPA - A outra notícia do dia no City diz respeito à condição física do atacante Sergio Agüero. Guardiola garante que o processo de recuperação da lesão no joelho sofrida pelo jogador está indo bem e que ele estará apto para defender a Argentina na Copa do Mundo da Rússia, em junho.

"Eu tive informações do Ramon Cugat (médico do clube) de que ele vai chegar bem (no Mundial)", afirmou Guardiola. O atacante não joga desde a derrota para o Liverpool, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, no dia 10 de abril.