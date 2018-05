Gleici aceita pedido de namoro de Wagner ao vivo

04/05/2018 | 14:11



Seguindo uma rotina pós-BBB, a campeã da 18ª edição do reality show dessa vez marcou presença no programa de rádio No Ar com Otaviano Costa nessa sexta-feira, dia 4! Em entrevista, ela começou falando sobre as mudanças em sua vida, agora que ela tem um milhão e 500 mil reais na conta.

- Ganhar o carinho, o afeto das pessoas, isso é demais. Porque não foi só o prêmio, tem muitas coisas pra eu fazer, as pessoas tão me chamando, tão me querendo, e isso é bacana. Mas sempre com um pé no chão e sabendo de onde eu vim. Eu sempre falei pra minha mãe Eu vou mudar a vida da minha família. E eu vou mudar de verdade. Então eu sempre fui atrás de estudar. E eu falava Eu vou mudar a vida da minha família de forma honesta. E eu sempre fui, sempre lutei.

Além dessa emoção toda, Gleici, que estava acompanhada de Wagner, seu crush de confinamento, ganhou um pedido mais do que especial, ao vivo:

- Gleici Maria, quer namorar comigo?

Como resposta, a mais nova milionária brincou:

- Deixa eu pensar... não pode ser tão fácil assim, tem que dar uma de difícil! É claro que eu aceito!

Fofos!