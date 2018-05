Em brincadeira, Luan Santana aceita se casar com a namorada, Jade

04/05/2018 | 14:11



Na última quinta-feira, dia 3, Bruna Santana, irmã de Luan Santana, completou 23 anos de idade com uma festa em família! No evento, porém, o pessoal aproveitou para também cantar parabéns à Jade Magalhães, namorada do cantor, que fez aniversário no dia 30 de abril.

E em um vídeo da festa é possível ver o momento em que os convidados cantam Com quem será? para Bruna. Na hora da grande pergunta da música, Com quem será, que a Bruna vai casar?, Luan, que já fez uma revelação surpreendente, vai em direção à amada e responde:

- Eu vou querer!

Muito fofo, né? Será que em breve veremos o casório desses dois?