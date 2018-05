Custo da construção sobe 0,22% em abril em São Paulo, diz Sinduscon

04/05/2018 | 13:17



O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do Estado de São Paulo chegou a R$ 1.340,97 por metro quadrado em abril, alta de 0,22% em relação a março. Em 12 meses, o CUB subiu 3,51%.

Os dados foram publicados nesta sexta-feira, 4, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP).

Dentro da composição do indicador, os custos médios com mão de obra representaram 61,29%, materiais, 35,52% e despesas administrativas 3,19%.

Para o vice-presidente de Economia do SindusCon-SP, Eduardo Zaidan, o aumento no preço dos materiais, como vidro e derivados de petróleo, junto com o dissídio, deve pesar no aumento dos custos nos próximos meses.

Nas obras incluídas na desoneração da folha de pagamentos, o CUB registrou alta de 0,24% em abril na comparação com março, totalizando R$ 1.242,85 por metro quadrado. Em 12 meses, o indicador avançou 3,49%.

Na mesma base de comparação, foi registrada participação de 58,24% nos custos de mão de obra, 38,32% de materiais e 3,44% em despesas administrativas.