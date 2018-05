Santos fecha novo contrato de patrocínio com empresa de eletroeletrônicos

04/05/2018 | 13:12



O Santos tem novo patrocinador. Nesta sexta-feira, em evento realizado em São Paulo, a diretoria anunciou que o time passará a exibir a marca da Philco no seu uniforme. O nome da empresa de produtos eletroeletrônicos estará inserido nas costas, na parte de cima, da camisa da equipe da Vila Belmiro.

O acordo terá um ano de duração, até o fim de abril de 2019, mas os valores envolvidos não foram revelados pela direção do Santos. E a primeira vez em que a marca estará no uniforme vai ser neste domingo, quando o time visitará o Grêmio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

"A prospecção do patrocínio começou no dia do lançamento do escritório no Pacaembu. Em 15 dias, conseguimos viabilizar o patrocínio. Fazia bastante tempo que o Santos não tinha um patrocínio fixo em suas costas. E temos orgulho desse primeiro passo que estamos dando na temporada", afirmou Marcelo Frazão, diretor de marketing do Santos.

Antes do acordo com a Philco, o Santos já tinha contratos com a Umbro, a fornecedora de material esportivo do clube, e a Algar, na barra da camisa. Além disso, a diretoria fechou um acordo pontual com a Britania, válido durante todo o mês de maio, e está em processo avançado na negociação para renovar o acordo de patrocínio master com a Caixa.

"O processo está bem encaminhado. Foi uma negociação dura, mas está praticamente finalizado", disse o presidente do Santos, José Carlos Peres. "É o mesmo (acordo) do ano passado, existe uma limitação. Esse ano vamos de Caixa novamente, se tudo correr bem", acrescentou o dirigente durante o evento na capital paulista, que também contou com as presenças do lateral-esquerdo Dodô, do atacante Arthur Gomes e do técnico Jair Ventura.